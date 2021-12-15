Захарова назвала "людоедством" и местью действия Запада в отношении Ассанжа

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Действия западных стран в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа нацелены на "изничтожение" этого человека. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия последних лет - это какое-то "людоедство", проявляемое нашими западными партнерами. Здесь уже не о двойных стандартах речь и даже не о попрании высоких принципов и идеалов. Это изничтожение человека, месть ему за его позицию, за его смелость и за то, что он посчитал необходимым, видимо, понимая возможные риски, поделиться с миром важнейшей информацией, которая проливала свет на вранье и обман целого ряда государств", - сказала она.

Дипломат задалась вопросом, почему международное сообщество вяло реагирует на бесчеловечное обращение с Ассанжем. "Все видят, что человека изничтожают, - указала она. - Это два разных человека, вы видите, до чего его довели, я вообще не говорю о настоящей травле, которую в отношении него организовали светочи демократии".