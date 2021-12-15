Онкологи в Краснодаре завершили удаление невуса на лице ребенку из США

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Врачи в Краснодаре успешно провели ряд операций по удалению новообразования на лице маленькой пациентки из США Луне Феннер, вместе с мамой она отправляется домой, где встретит Рождество. Об этом сообщил на странице клиники лазерной и фотодинамической терапии в Instagram хирург-онколог Павел Попов. После новогодних праздников девочка с мамой вернутся в Краснодар для продолжения лечения.

В сентябре 2019 года Кэрол Феннер с дочкой Луной, которой тогда не было еще и года, впервые прилетели из Майами в Краснодар. У ребенка на родине диагностировали невус (родимое пятно, представляющее повышенный риск развития злокачественного образования). За лечение девочки взялись врачи краснодарской клиники.

"Маска Бетмена полностью снята с лица малышки Луны Феннер. Все идет по намеченному плану лечения. Рождество Луна со своей семьей смогут встретить дома", - говорится в сообщении.

Директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин пояснил ТАСС, что на данный момент полностью завершен этап удаления невуса, после новогодних праздников девочка вместе с мамой вернутся в Краснодар для продолжения лечения в клинике, также пациентке предстоит реабилитация.

Ребенок с необычным пятном на лице родился в марте 2019 года в США. Мать Кэрол Феннер девочки обратилась к врачам, и выяснилось, что, кроме эстетической, есть более серьезная проблема: новообразование может переродиться в меланому - онкологическое заболевание. У ребенка диагностировали меланоцитарный невус. Врачи из США не взялись за лечение пациентки, так как по их методике необходимо было проводить до 80 операций под общим наркозом, организм ребенка мог бы не выдержать их.

Об истории девочки узнали онкологи из Краснодара и пригласили на лечение, предложив метод фотодинамической терапии, предполагающий местную анестезию. Мама пациентки сообщала, что в ее окружении все были удивлены таким решением, но она ознакомилась с работами краснодарских врачей и рассчитывает на их помощь. Сначала лечение проводилось за счет средств благотворительного фонда, в начале 2020 года житель России, пожелавший остаться анонимным, полностью оплатил лечение Луны.