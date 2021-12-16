{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Пресс-секретарь Гутерриша ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Стефан Дюжаррик подчеркнул, что он полностью вакцинирован

ООН, 16 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

На эту тему
Первая смерть из-за "омикрона". Новый штамм стремительно распространяется по миру
Первая смерть из-за "омикрона".

"Я бы хотел сообщить, что ранее сегодня при прохождении тестирования на коронавирус в рабочих целях я получил положительный результат. Я нахожусь в тесном контакте с медицинской службой ООН и в соответствии с действующими правилами уйду на самоизоляцию. Я полностью вакцинирован, сделал также бустерную прививку. Симптомы слабо выраженные, так что я продолжу работать из дома, - сообщил он в среду журналистам. - В качестве меры предосторожности офис представителя генерального секретаря будет работать в удаленном формате до конца этой недели".

Дюжаррик находился на рабочем месте в штаб-квартире ООН во вторник и провел брифинг для журналистов.

На прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел на самоизоляции два дня после того, как у него был заподозрен коронавирус. Последующий тест на инфекцию показал отрицательный результат. В Нью-Йорке ранее были зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
"Алмаз-Антей" разработал телемедицинскую систему для дистанционной медицинской помощи
Сервис создан по модульному принципу, интегрируется с любыми региональными медицинскими информационными системами
Читать полностью