Глава СПЧ выступил против амнистии для покупателей поддельных сертификатов о вакцинации

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Покупатели поддельных сертификатов вакцинации против COVID-19, а также те, кто их продавал, не должны попадать под амнистию. Такое мнение председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказал в опубликованном в четверг интервью газете "Известия" .

"Я считаю, что неправильно думать об амнистии. Все-таки это жульничество и со стороны тех, кто продавал сертификаты, и тех, кто покупал. Это обман. Обман в ситуации эпидемии не должен быть амнистирован", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности амнистии для приобретавших поддельные сертификаты вакцинации.

Как сообщал ранее руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко, около 15-20% сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции среди всех привитых от ковида в России могут быть поддельными.