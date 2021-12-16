В Южной Корее вновь ужесточат меры социального дистанцирования

СЕУЛ, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Корея ужесточат карантинные меры на период с 18 декабря по 2 января в связи с быстрым распространением в стране коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Ким Бу Гём на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Максимальное число участников частных встреч по всей стране будет сокращено до четырех человек, все они должны быть полностью вакцинированными. Те, кто не прошел вакцинацию, могут посещать предприятия общественного питания в одиночку, либо покупать блюда навынос. Рестораны могут принимать посетителей до 21:00, а кинотеатры, концертные залы и интернет-кафе должны закрываться в 22:00. Вход в общественные заведения будет осуществляться исключительно по вакцинным пропускам.

Как отметил глава правительства, ужесточение карантинных мер - вынужденный шаг в условиях роста числа новых случаев COVID-19 и смертности, количества находящихся в тяжелом и критическом состоянии пациентов, а также распространения омикрон-штамма коронавируса.

Резкий рост заболеваемости в Южной Корее произошел после того, как 1 ноября были ослаблены карантинные ограничения в рамках правительственного плана постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. В конце ноября власти приняли решение приостановить дальнейшее ослабление правил социального дистанцирования, ускорить проведение ревакцинации и увеличить число больничных коек, дефицит которых стал причиной отказов в госпитализации и смерти десятков пациентов.