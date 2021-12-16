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В Липецкой области план по вакцинации взрослого населения выполнили почти на 90%

Одну прививку от коронавируса уже сделали 679 110 человек, две - 642 494 жителя региона

ТАСС, 16 декабря. Медики Липецкой области полностью привили от коронавируса 642 494 человека, что составляет 88% от плана по вакцинации взрослого населения региона. Об этом сообщила ТАСС в четверг представитель пресс- службы администрации региона.

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"Привито однократно 679 110 человек. Двукратно привито 642 494 человека", - сообщила она.

В регионе поставлен план по вакцинации 730 008 человек. По данным собеседницы агентства, ревакцинацию прошли 167 145 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 79 948 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 72 506 человек, 2 611 умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, действует система QR-кодов. В регионе введена обязательная вакцинация представителей отдельных профессий, в том числе образования, здравоохранения, общественного транспорта, учреждений питания, социальных услуг, ЖКХ и других.

Теги
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