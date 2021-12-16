Более 60 регионов поддержали инициативу о расширении льгот при соцгазификации

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Предложение о расширении льгот при бесплатном доведении газа до участков поддержали уже 62 региона РФ. Об этом сообщил в четверг секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на заседании федерального штаба по газификации с вице-премьером Александром Новаком.

"62 региона поддержали инициативу "Единой России" о поддержке льготников при соцгазификации", - отметил он, добавив, что ввести меры поддержки необходимо по всей стране. "Прошу те заксобрания, которые еще не организовали эту работу, ускориться", - подчеркнул он.

По словам Турчака, "Единая Россия" готова задействовать все инструменты и помочь региональным штабам по газификации в реализации программы. "Во всех регионах закреплены ответственные за реализацию программы - федеральные, региональные и муниципальные депутаты от "Единой России". Работают мобильные офисы для подачи заявок, где людей консультируют по возникающим вопросам", - отметил Турчак.

Он также напомнил, что программа по газификации для "Единой России" имеет принципиальное значение, она легла в основу народной программы. "Этот проект на особом контроле, и мы будем вести его, пока не газифицируется последний желающий", - подчеркнул Турчак.

Александр Новак поблагодарил "Единую Россию" за работу по реализации программы соцгазификации. "При поддержке партии приняты поправки в пять федеральных законов. На сегодня газ подведен в более 40 тыс. домохозяйств", - отметил он.

11 июня 2021 года президент РФ подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.