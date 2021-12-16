Для въезда в Грецию с 19 декабря будет требоваться ПЦР-тест, сделанный за 72 часа

АФИНЫ, 16 декабря. /ТАСС/. Греция будет требовать с 19 декабря от приезжающих из всех стран отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не за 48 часов, а за 72 часа до поездки. С таким уточнением выступил в четверг на брифинге официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

В среду министерство здравоохранения страны сообщало, что ПЦР-тест нужно будет сделать за 48 часов.

По словам Иконому, штамм "омикрон" заставил в среду Грецию принять экстренные меры для приезжающих из-за рубежа. "Такие меры необходимы для того, чтобы максимально отсрочить широкое распространение пандемии и выиграть время для расширения охвата населения прививками бустерной дозой, - сказал представитель правительства. - Таким образом, наша страна будет принимать посетителей из всех стран с предъявлением отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного за 72 часа. Это чрезвычайная мера, принятая на период [рождественских] праздников. Более подробная информация будет объявлена на следующей неделе".

Исключение из этого правила сделано только для тех путешественников, которые выехали из Греции за границу и вернулись обратно в страну за менее чем 48 часов при условии, что они сделали ПЦР-тест незадолго до своего выезда. Это требование вступает в силу с 06:00 (07:00 мск) воскресенья, 19 декабря.

Это требование вводит некоторые изменения и для россиян. Ранее все постоянные жители России для въезда в Грецию должны были предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часа до поездки, или экспресс-теста, сделанного в течение 48 часов. Эта мера распространялась на всех пассажиров, постоянно проживающих в России, независимо от того, вакцинированы они или нет. Кроме того, все прибывающие жители России должны пройти тест на COVID-19 по прибытии в Грецию.