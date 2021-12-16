Власти Малайзии отменили празднование Нового года из-за штамма "омикрон"

СИНГАПУР, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Малайзии отменили масштабные мероприятия в честь Нового года из-за опасности распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом в четверг заявил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Малайзии Хайри Джамалуддин.

"Организация масштабных новогодних праздников запрещена, вместе с тем небольшие мероприятия в честь Нового года и Рождества могут проводиться при условии прохождения их участниками тестирования на COVID-19", - заявил глава малайзийского Минздрава.

Он уточнил, что решение принято на фоне двух случаев заражения омикрон-вариантом, выявленных ранее местными медиками.

В четверг Министерство здравоохранения Малайзии сообщило, что в стране выявлено два случая инфицирования вариантом коронавируса "омикрон", еще 18 человек проходят проверку как возможные носители этого штамма.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Об обнаружении нового штамма объявили уже более 60 стран.