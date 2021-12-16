ВЦИОМ: каждый второй опрошенный россиянин уже получал QR-код

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Половина опрошенных россиян (51%) получали за последние полгода QR-код о вакцинации от коронавируса - после сдачи отрицательного ПЦР-теста или после заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

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"Половина опрошенных россиян (51%) декларируют, что уже получали QR-код (70% среди жителей Москвы, 62% среди жителей Санкт-Петербурга), 48% - что не получали", - говорится в сообщении.

Только 5% россиян сталкивались со сложностями при получении QR-кода. Без проблем получали код почти половина опрошенных (46%).

Положительно к массовой вакцинации относятся 54% респондентов (64% в Москве и 66% в Петербурге). Кроме того, 42% россиян уже сделали себе прививку от коронавируса. Точно не стали бы вакцинироваться 18% опрошенных.

Почти две трети россиян (61%) опасаются, что они или их близкие заразятся коронавирусом. А 12% уже сталкивались с COVID-19. Уверены, что с ними и их близкими этого не случится, 14% опрошенных.

Инициативные опросы ВЦИОМ проведены 12 декабря 2021 года. В них приняли участие 1,6 тыс. россиян, 1 тыс. жителей Москвы и 800 жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 18 лет. Метод проведения - телефонное интервью со случайной выборкой номеров. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.