Исполнителя роли мистера Бига в сериале "Секс в большом городе" обвинили в изнасиловании

ТАСС, 16 декабря. Две женщины обвинили в сексуальном насилии американского актера Криса Нота, известного по роли мистера Бига в сериале "Секс в большом городе" (Sex and the City, 1998-2004) и его продолжении. Об этом в четверг пишет журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на поступившие в редакцию письма женщин. Актер обвинения отверг.