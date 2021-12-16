Исполнителя роли мистера Бига в сериале "Секс в большом городе" обвинили в изнасиловании

ТАСС, 16 декабря. Две женщины обвинили в сексуальном насилии американского актера Криса Нота, известного по роли мистера Бига в сериале "Секс в большом городе" (Sex and the City, 1998-2004) и его продолжении. Об этом в четверг пишет журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на поступившие в редакцию письма женщин. Актер обвинения отверг.

Как сообщает издание, ему по отдельности поступили письма от двух женщин (их настоящие имена не раскрываются), в которых говорится о случаях сексуального насилия со стороны Криса Нота. По словам одной из женщин, изнасилование произошло в 2015 году в квартире актера, куда он ее пригласил после ужина.

Другая женщина утверждает, что в 2004 году, когда ей было 22 года, актер совершил над ней сексуальное насилие в его квартире в Западном Голливуде. В тот момент она не стала заявлять на Нота в полицию, так как она опасалась, что ей не поверят и уволят из крупной фирмы, которая сотрудничала с Нотом и другими знаменитостями.

Сам актер данные обвинения отвергает. "Обвинения против меня от людей, которых я встретил годы, даже десятилетия назад категорически ложные <…> Встречи были по обоюдному согласию. Сложно не задаваться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю точно, почему они всплывают сейчас, однако я точно уверен - я не насиловал этих женщин", - заявил он журналу.