Будут сформированы еще несколько групп детей из России для вывоза из Сирии

ЩЕЛКОВО /Московская область/, 16 декабря. /ТАСС/. Несколько групп российский детей готовятся к вывозу из Сирии, достигнуто соглашение о продолжении данной работы, заявила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В четверг самолет Воздушно-космических сил России с девятью российскими детьми из Сирии приземлился в аэродроме Чкаловский, их сопровождала детский омбудсмен.

"Я очень рада, что сегодня на встрече с курдской стороной мы договорились о продолжении нашего проекта, и сейчас будут сформированы несколько групп по вывозу, они будут небольшие, но это будет системная работа. Нам разрешили взять забор ДНК в лагере, чтобы сформировать новую группу, помимо тех детей, которые у нас есть сейчас в лагере", - подчеркнула Львова-Белова.

Она добавила, что практически все российские дети, которые находились на территории Сирии, вывезены в РФ. "Осталось несколько, по ним уже принято решение, сейчас мы доделываем документы, и после этого они будут привезены на родину", - уточнила уполномоченный.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Работа осуществляется по поручению президента РФ. За это время на родину из Ирака и Сирии возвращено более 340 детей.