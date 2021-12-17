Семьи погибших и пострадавшие на шахте "Листвяжная" получат бесплатное санаторное лечение

КЕМЕРОВО, 17 декабря. /ТАСС/. Родственники погибших и пострадавшие в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе смогут пройти бесплатное санаторно-оздоровительное лечение. Решение принято региональными властями, сообщается на официальном сайте правительства Кузбасса в пятницу.

"Пострадавшим на шахте "Листвяжная" будет предоставлена возможность оздоровления в санаторий "Инской", расположенном в Беловском округе. Горноспасатели и шахтеры по назначению врача получат курс физиолечения, массаж, ингаляции. С ними будут работать психологи и специалист-профпатолог, чтобы люди могли вернуться на работу уже полностью восстановленными. В санатории в течение года смогут проходить курс и родственники погибших на "Листвяжной". Санаторно-курортное лечение будет предоставлено бесплатно", - говорится в сообщении.

Родители, вдовы и дети погибших на "Листвяжной" смогут получать медицинскую помощь вне очереди на базе главной больницы региона - Кузбасской областной больницы им. С.В.Беляева, где работают отделения по ключевым направлениям. Для этого для них выпущены именные пластиковые карты.

"Родственники погибших смогут вне очереди обращаться в поликлинику или стационар. В случае экстренной необходимости - в любое время суток, во все отделения нашей клиники. Если в нашей больнице нет необходимой услуги, предоставим сопровождение в любое другое медучреждение региона. Все медицинские процедуры будут проводить бесплатно", - приводятся в сообщении слова главврача больницы Михаила Ликстанова.