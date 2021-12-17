Чуприян прокомментировал приговор пожарным по делу "Зимней вишни"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пожарные не должны нести ответственность за тех людей, кого они не смогли спасти при пожаре. Такое мнение в интервью РБК выразил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Всех спасти мы не можем по определению. И ни одна страна мира, кстати, этого не может. Но из трех мы спасаем двоих. Обвините нас в том, что мы двоих спасаем. Обвините, что не трех. Ответственность, повторю, должна касаться не рядовых пожарных, которые первыми приезжают на вызов и действуют согласно регламентам и планам, ответственность должна касаться собственников", - сказал он, отвечая на вопрос о приговорах пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, осужденных за халатность при тушении торгового цента "Зимняя вишня".

Чуприян выразил уверенность, что у Генина и Бурсина есть шансы на обжалование приговора.

25 марта 2018 года в ТРЦ "Зимняя вишня", расположенном в центральной части Кемерова, произошел крупный пожар. Огонь в здании, перестроенном из Кемеровского кондитерского комбината, возник на четвертом, последнем этаже, где находились кинозалы и детская игровая зона. Общая площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. Система пожаротушения не сработала из-за неисправности и отсутствия подключения к сигнализации. Эвакуацию посетителей ТРЦ затрудняло сильное задымление, а двери одного из кинозалов оказались заблокированы. Всего в результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 147 человек пострадали.

Заводский районный суд Кемерова признал виновными Андрея Бурсина и Сергея Генина в халатности при тушении пожара, приведшей к гибели людей: Бурсин, которому вменяется гибель 60 человек, приговорен к шести годам колонии общего режима, Генину вменяется гибель 37 человек, он получил пять лет лишения свободы. Оба не признают свою вину и подали жалобы на приговор.