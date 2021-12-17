В Кузбассе отменили режим ЧС, введенный после взрыва на "Листвяжной"

КЕМЕРОВО, 17 декабря. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отменил режим ЧС, введенный 25 ноября на территории региона после взрыва на шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек. Об этом говорится в распоряжении губернатора, опубликованном на официальном сайте правительства Кузбасса.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Отменить на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - "Чрезвычайная ситуация", введенный распоряжением губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2021 №162-рг "О введении режима чрезвычайной ситуации", - сказано в документе.

Ранее власти поясняли, что введение режима ЧС было необходимо для того, чтобы оперативно выделить денежные средства и произвести все компенсационные выплаты родственникам погибшим и пострадавшим при аварии. Средства были выделены из бюджетов всех уровней, также компенсации выплатило и предприятие.