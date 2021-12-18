В США 48% респондентов высказались против войны с Россией ради Украины

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Почти половина респондентов в США высказалась против того, чтобы их страна начинала войну с Россией с целью "защиты территориальной целостности Украины". Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты социологического опроса, проведенного исследовательской службой YouGov по заказу американского Института имени Чарльза Коха.

Участникам исследования был задан следующий вопрос: "Если Россия снова вторгнется на Украину, выступаете ли вы за или против того, чтобы США воевали с Россией для защиты территориальной целостности Украины?" 28% респондентов ответили, что выступают "решительно против" этого, 20% - "в некоторой степени против". 9% сообщили, что "решительно за", а 18% - "в некоторой степени за". 24% опрошенных не дали определенного ответа на вопрос.

В социологическом исследовании приняли участие 1 тыс. американцев из числа пользователей интернета. Результаты опроса опубликованы, в частности, в газете Politico.

Президент США Джо Байден ранее в текущем месяце заявил, что в Вашингтоне никогда не рассматривали возможность размещения американских войск на Украине в случае якобы возможного "вторжения" РФ.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.