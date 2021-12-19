СМИ: подозреваемый в поджоге клиники в Японии не давал людям покинуть горящее помещение

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Мужчина, которого японская полиция подозревает в поджоге клиники в городе Осака, заслонял собой выход, не позволяя находившимся внутри охваченного пламенем помещения людям выбраться наружу. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

По данным следствия, камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого, который в момент возгорания блокировал выход из медицинского учреждения, встав в проходе. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии без сознания. Согласно ранее распространенной информации, мужчина был пациентом этой же клиники, а в день поджога он также устроил пожар в собственном доме.

В результате ЧП в медицинском учреждении погибли по меньшей мере 24 человека, еще четверо, включая подозреваемого, пострадали и были госпитализированы.

Пожар произошел в пятницу в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала Осаки на четвертом этаже одного из офисных зданий, где находилась клиника. Занимаемое ею помещение полностью выгорело. По имеющимся данным, очаг возгорания располагался возле лифта и входной двери, из-за чего находившиеся внутри люди не смогли выбраться наружу.

Полиция в качестве основной версии рассматривает поджог. Перед пожаром на месте инцидента был замечен мужчина в возрасте примерно 60 лет, который вылил из пакета некую жидкость, после чего и вспыхнул огонь.