Аварию, оставившую без электричества пять районов Якутии, устранили

ТАСС, 19 декабря. Специалисты завершили восстановительные работы на линии электропередачи "Майя - Чурапча" в Якутии, из-за аварии на которой без электроснабжения остались жители пяти районов. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

Авария на линии "Майя - Чурапча" произошла в субботу в 23:30 (17:30 мск). Под отключение электроэнергии попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский и Томпонский районы. Протяженность линии составляет 120 км. Авария на линии электропередачи оставила без электроснабжения более 78 тыс. человек в 83 населенных пунктах Якутии.

"На заседании КЧС поручил энергетикам устранить аварию на линии электропередачи "Майя - Чурапча" в течение трех часов. Они с этой задачей справились. Только что сообщили, что бригада завершила восстановительные работы и приступила к обратному подключению. Уже в ближайшее время электроснабжение в заречных районах будет восстановлено", - сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников, которого процитировала пресс-служба.