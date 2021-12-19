Аварию на водопроводе, оставившая без воды около 1 тыс. жителей Сочи, ликвидировали

СОЧИ, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты водоканала Сочи восстановили поврежденный водовод в Хостинском районе на несколько часов раньше заявленного времени, сообщил ТАСС директор сочинского водоканала Антон Денисов.

В воскресенье оползневой процесс, спровоцированный обильными осадками, наблюдаемыми на территории курорта последние дни, повредил магистральный водовод, обеспечивающий ресурсом около одной тысячи жителей Хостинского района. Завершить работы планировалось к 18:00 мск.

"Специалисты провели весь необходимый комплекс работ и восстановили поврежденный участок сети ранее заявленного времени, более чем на три часа. В данный момент водоснабжение пострадавшего района восстанавливается", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что работы осложнялись не только рельефом местности, но и близким расположением жилых домов, а также активными стройплощадками.