Бездомные в Москве 20 декабря смогут вакцинироваться от ковида на площадке "Ночлежки"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса организуют 20 декабря для бездомных людей на площадке благотворительной организации "Ночлежка" в Москве. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС директор московского филиала "Ночлежки" Дарья Байбакова.

"Нам удалось договориться с департаментом труда и соцзащиты населения Москвы о вакцинации бездомных людей в помещении "Ночлежки". Первая вакцинация клиентов "Ночлежки" пройдет в ближайший понедельник", - сказала Байбакова.

По ее словам, "Ночлежка" ранее несколько раз обращалась в столичный департамент здравоохранения с просьбой организовать вакцинацию бездомных на их площадке. "Нам говорили, что количества текущих пунктов достаточно. Мы очень рады, что спустя время к нам прислушались. Пункты вакцинации на базе организаций, куда бездомные люди приходят за помощью, повысит доступность вакцинации и увеличит количество бездомных людей с прививкой", - отметила Байбакова.

Она уточнила, что вакцинация будет проходить по адресу: Бумажный проезд , дом 2/2, стр 6. Прививать бездомных людей вакциной "Спутник Лайт" будет выездная медицинская бригада.

"Это первая акция, мы надеемся, что медики будут приезжать к нам и дальше, но пока подтверждения регулярности у нас нет", - добавила Байбакова.