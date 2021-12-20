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Мишустин уверен, что массовая вакцинация позволит справиться с пандемией

Российский премьер отметил, что РФ и Казахстан наращивают взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что победить пандемию коронавируса получится путем массовой вакцинации.

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"Уверен, что массовая иммунизация населения позволит нам справиться с эпидемией", - сказал Мишустин, открывая в понедельник переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

"Россия и Казахстан наращивают взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией, производство российской вакцины "Спутник V" на Карагандинском фармацевтическом заводе стабильно увеличивается, с начала года выпущено уже около 7 млн доз", - добавил премьер РФ.

Мишустин подчеркнул, что страны активно и плодотворно работают в Евразийском экономическом союзе. Он поблагодарил своего визави за успешные результаты председательства Казахстана в ЕАЭС. По словам главы российского кабмина, были приняты решения, способствующие углублению экономической интеграции и взаимному доверию.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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