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Саратовские власти отстранят от работы не привитых от COVID-19 сотрудников правительства

Они должны были сделать прививку до 15 декабря

ТАСС, 20 декабря. Власти Саратовской области отстранят от работы государственных и муниципальных служащих, которые не привились от коронавируса до 15 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

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"Для проведения профилактических прививок и прохождения иммунизации государственным гражданским и муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления предоставлялось время до 15 декабря. Об этом они были уведомлены официально. В связи с истечением срока дал поручение аппарату правительства области отстранить работников, которые не представили соответствующие документы о медицинском отводе либо о прохождении вакцинации", - написал Бусаргин.

По его данным, среди работников (госслужащих и технических должностей) органов исполнительной власти привились более 80%. Инфекцией переболели 11,5%, медотвод имеют 4,5%.

Председатель правительства отметил, что заболеваемость коронавирусом в Саратовской области снижается, однако остается напряженной. По данным областного оперштаба, за последние сутки в регионе выявлено 345 случаев инфицирования. Общее количество заболевших COVID-19 составляет 129 233 человека. Медики вылечили более 115 тыс. человек, еще около 5 тыс. пациентов скончались. На стационарном лечении находятся 1 567 человек, на амбулаторном - 8 194.

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