Режим ЧС сняли в Благоварском районе Башкирии, где была вспышка птичьего гриппа

ТАСС, 20 декабря. Режим чрезвычайной ситуации снят в Благоварском районе Башкирии, где 19 ноября была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщил в понедельник председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве.

"Снят режим чрезвычайной ситуации, введенный с 19 ноября на территории Благоварского района в связи с выявлением очагов гриппа птиц", - сказал Гумеров.

19 ноября пресс-служба управления ветеринарии по региону сообщила о вспышке птичьего гриппа в Благоварском районе Башкирии, где произошел массовый падеж гусей и уток. Вероятной причиной возникновения вируса стали синантропные птицы - воробьи, голуби и вороны. Это уже вторая вспышка птичьего гриппа в регионе за год. Впервые очаг заболевания был обнаружен в октябре на территории фермерского хозяйства "Алтын-Каз" в Туймазинском районе.