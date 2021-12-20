Никитин сообщил, что каждый второй житель Нижегородской области привит от коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Прививку от коронавируса сделал каждый второй житель Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в понедельник, подводя социально-экономические итоги года в регионе.

"В регионе уже привит каждый второй житель, я благодарю всех, кто сделал такой важный и ответственный шаг", - сказал Никитин.

Он отметил, что в регионе сейчас развернуто 3 499 коек, 20% из которых свободны. При этом на пике четвертой волны в области было развернуто более 9 тыс. коек.

По словам Никитина, регион выделил около 1 млрд рублей на помощь медицинским работникам, количество которых с начала пандемии увеличилось на 1 тыс. человек. "С первого пика прибавилась тысяча [новых] медицинских работников", - сказал губернатор.

По последним данным Нижегородстата, в регионе проживают 3,176 млн человек.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявлено почти 227 тыс. случаев заражения коронавирусом, 200,4 тыс. человек выздоровели, 9,5 тыс. - летальные исходы. В регионе действует масочный режим, введена обязательная вакцинация в ряде социально значимых сфер.