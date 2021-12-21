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В РПЦ намерены всесторонне изучить причины произошедшего в Серпуховской гимназии

На действия подростка в том числе оказало влияние медиа, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© Максим Григорьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Церковь тщательно и всесторонне изучит причины произошедшего в Серпуховской православной гимназии, где 13 декабря молодой человек устроил взрыв. Об этом сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

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"Я могу вам пообещать, что как только будет закончено изучение случившегося, мы обязательно об этом скажем. Церковь проведет тщательное, глубокое, всестороннее изучение причин произошедшего", - сказал он.

Нельзя отрицать влияние медиа на это происшествие, считает церковный представитель. По имеющимся данным, бомба, взорвавшаяся в Серпухове, была собрана по инструкции из интернета.

"Мы должны понимать, что у открытого информационного пространства, как у любой медали, есть и другая сторона, весьма неприглядная. Это, во-первых, огромный массив неверифицированной информации. Вы можете найти в интернете подтверждение всем своим даже самым диким идеям", - заметил он.

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