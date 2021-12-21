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В РПЦ заявили, что в их намерении избегать введения QR-кодов нет критики вакцинации

Церковь приветствует предложение думского комитета по безопасности вывести религиозные организации из-под действия соответствующего федерального закона, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Храмы не нужно рассматривать как потенциальные очаги распространения болезни, и в намерении Русской православной церкви избежать введения QR-кодов для посещения религиозных учреждений нет "никакого антиваксерства", заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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"Мы приветствуем предложение думского комитета по безопасности вывести религиозные организации из-под действия соответствующего федерального закона. Здесь никакого антиваксерства [негативной позиции в отношении вакцинации от коронавируса - прим. ТАСС]. В храмах бывает намного меньше людей, чем в транспорте. В церкви мы ввели правила: маски, дистанция, протирание икон и так далее. Так что храмы не нужно рассматривать как потенциальные очаги распространения болезни", - сказал он в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

Ранее профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах добавить в него норму о возможности посещения храмов без предъявления кода.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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