"Известия": целью для телефонных мошенников в России стали люди предпенсионного возраста

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников госорганов, перед Новым годом начали звонить россиянам предпенсионного возраста с обещанием провести выплаты за накопленный трудовой стаж. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на ВТБ.

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

"В преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. В этом году преступники решили воздействовать и на людей предпенсионного возраста. Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения, ведь финансовый год уже закрывается и наступает пора предпраздничных покупок", - рассказал газете старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Схема мошенничества традиционно предусматривает запрос номера банковской карты и кода из СМС-сообщения якобы для зачисления средств.

Выплаты предпенсионерам за накопленный трудовой стаж действительно являются одной из схем действия злоумышленников, рассказали изданию в ЦБ, отметив, что телефонное мошенничество остается главным инструментом преступников. "Банк России настоятельно рекомендует гражданам никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать по телефону или через иные каналы связи (интернет, электронную почту) посторонним лицам, кем бы они ни представлялись, свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из СМС-сообщения, секретные слова. Разглашение этой информации может привести к хищению денег", - напомнили там.