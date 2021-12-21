Врио главы МЧС высоко оценил действия горноспасателей на "Листвяжной"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Врио главы МЧС России Александр Чуприян высоко оценил действия спасателей при ликвидации последствий взрыва на шахте "Листвяжная", произошедшего 25 ноября в Кузбассе. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"С моей точки зрения, спасатели сработали абсолютно оперативно, профессионально и грамотно, что позволило избежать еще большего числа жертв. К сожалению, во время поисково-спасательной операции погибли пять наших сотрудников", - сказал он.

Врио главы МЧС напомнил, что горноспасателей МЧС на "Листвяжную" вызвали не на взрыв, а на задымление. Но они, руководствуясь опытом, выехали в два раза большим числом, чем положено по инструкции. Погода также осложнила работу спасателей. В тот день была метель, и дорога до аварийной шахты у первого подразделения горноспасателей заняла 37 минут. "По прибытии они сразу же приступили к спасательной операции и вынесли на поверхность троих шахтеров. Уже спустя два часа после поступления первичной информации группировка на шахте насчитывала более 200 спасателей. Затем она была увеличена до 270 человек", - добавил Чуприян.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошел взрыв метана, что стало причиной гибели 51 человека, в том числе пяти горноспасателей, которые пришли на помощь шахтерам.