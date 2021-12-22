Около 10 тыс. сертификатов в фитнес-залы планируют выдать за вакцинацию в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Около 10 тыс. сертификатов в фитнес-клубы планируют выдать в Екатеринбурге за вакцинацию в торговых центрах. Об этом сообщили в центре общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области в среду.

"В каждом пункте вакцинации планируют раздать по одной тысяче сертификатов. Таким образом, приятные подарки получат 10 тыс. жителей Екатеринбурга. Использовать сертификат можно неограниченное количество раз в течение семи календарных дней с момента активации", - говорится в сообщении.

Как уточнила директор сети фитнес-клубов "Брайт Фит" Олика Залалдинова, с сертификатом екатеринбуржцы смогут получить неделю бесплатного посещения фитнес-клуба в зоны без бассейна. Активировать полученный сертификат можно до 31 января. Также если акция окажется популярной у жителей, то в сети готовы выполнить запрос и предоставить большее количество.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 22 декабря, в регионе за сутки зарегистрирован 591 случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 193 668, выписаны 166 910 человека, умерли 9 153 пациентов.