Карантин по бешенству животных, введенный в двух курганских селах, отменили

ТАСС, 22 декабря. Карантин, введенный из-за выявления случаев бешенства животных в селах Камышевка Шатровского района и Плотниково Притобольного района в Курганской области, отменен. Об этом говорится в постановлениях губернатора региона Вадима Шумкова, опубликованных в среду на официальном портале правовой информации.

Ранее ТАСС сообщал, что карантин ввели в селах в октябре из-за выявления эпизоотических очагов бешенства животных.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории села Камышевка", - говорится в одном документе. Аналогичное постановление касается и села Плотниково.

На территориях были запрещены проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к болезни животных, вывоз таких животных за некоторыми исключениями, а также отлов диких восприимчивых животных.