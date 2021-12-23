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Пандемия COVID-19

Япония пока не намерена вводить внутри страны ограничения из-за штамма "омикрон"

К настоящему времени в стране выявили около 100 случаев заражения новым вариантом коронавируса

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии пока не намерено вводить ограничения для бизнеса и другие меры внутри страны в связи с распространением нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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"В настоящее время мы не думаем о каких-либо изменениях текущего смягченного режима. Вместе с тем мы намерены пристально следить за ситуацией в тесном контакте со специалистами", - сказал он.

К настоящему времени в Японии было выявлено около 100 случаев заражения штаммом "омикрон". При этом 22 декабря стало известно о первых заражениях среди жителей страны, которые не были в последнее время за границей. До этого все случаи фиксировались у прилетевших из-за границы после прохождения проверки в аэропортах.

В Японии до октября действовали различные ковидные ограничения, в первую очередь связанные с продажей алкоголя в заведениях общепита и сокращением времени их работы. С тех пор к бизнесу никакие ограничения не применяются. Вместе с тем японцы продолжают носить маски везде, в том числе на улице, и соблюдать различные меры предосторожности. Также в стране высокий уровень иммунизации: из 126 млн жителей двумя дозами вакцины от коронавируса привиты почти 98,5 млн или 77% населения.

Темпы распространения инфекции остаются низкими уже несколько месяцев. 22 декабря в Японии было выявлено 262 новых случая заражения, двое умерли. Всего за время пандемии в стране заразились 1,7 млн человек, зафиксировано 18 тыс. летальных исходов.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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