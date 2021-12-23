Синоптики прогнозируют до минус 35 градусов в Улан-Удэ, где произошел пожар на ТЭЦ-1

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в Улан-Удэ, где на ТЭЦ-1 произошел пожар, а в зону ограничения теплоснабжения попали более 790 многоквартирных домов и десятки социальных объектов, ближайшей ночью опустится до минус 35 градусов. Об этом сообщается в четверг на сайте Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"До конца недели сохранится морозная погода. В Улан-Удэ 24-26 декабря температура ожидается ночью минус 31-35 градусов, днем - минус 21-25 градусов", - говорится в сообщении.

До начала текущей недели в столице Бурятии сохранялась относительно теплая для региона погода - до минус 10-15 градусов. С 21 декабря на территории республики наблюдается влияние арктических воздушных масс. "Среднесуточные температуры ниже средних значений на 5-10 градусов", - уточнили в Бурятской гидрометеослужбе.

В Улан-Удэ развернуто 10 пунктов временного размещения, мэрия закупает тепловые приборы и тепловые пушки. "Мы проработали с магазинами - берем оптом более 500 тепловых приборов - 111 газовых пушек и более 400 разных тепловых приборов. Выдавать будет управление ГО и ЧС по Улан-Удэ под сохранную подписку для возврата", - сказал журналистам мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

Ранее сообщалось, на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 запущен резервный котел №2. Это позволит поддержать параметры теплоносителя. Восстановительные работы продолжаются, задействованы порядка 100 специалистов. Часть тепловой нагрузки перераспределена с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2.

По решению главы Бурятии Алексея Цыденова введен режим ЧС республиканского уровня. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ ("Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса").