Путин призвал с уважением относиться к противникам прививок

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал уважительно относиться к противникам вакцинации от коронавируса, а также терпеливо объяснять им ее необходимость.

"Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер", - сказал он на ежегодной пресс-конференции в четверг.

Меры преследования за отказ от вакцинации от ковида в России вводить не нужно, считает президент. "Нужно ли вводить какие-то меры преследования? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле, дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить", - сказал он.

Уровень смерности

Высокая смертность из-за коронавируса в России вызвана низкими охватами вакцинацией и уровнем коллективного иммунитета. В соседних странах стремятся к достижению 90-95% иммунитета, а в России этот показатель пока достиг 59,4%, заявил Путин. "Смертность высокая от чего? Уровень вакцинирования и коллективного иммунитета низкий: 59,4%. Наши соседи говорят о необходимости достижения 90-95%, а у нас 59,4% - он низкий. Вот вам и результат", - сказал президент.

Он добавил, что около 1% переболевших повторно заражаются коронавирусом. По его словам, среди вакцинированных ковидом заболевают 3-4%.

"Повторные заражения возможны, они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент только. А из вакцинированных сколько? Всего 3-4%. Это объективные цифры, нужно их просто доводить до людей", - сказал он.

Президент заявил о необходимости добиться взаимного признания вакцин от коронавируса и распространения их по всему миру как можно быстрее. "Я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее, и как можно в большем количестве. Иначе нам не справиться глобально с этой проблемой", - сказал.