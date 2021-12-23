Путин считает, что полный уход в виртуальную жизнь ведет к деградации молодежи

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Интернет должен дополнять реальную жизнь, полный уход в виртуальную жизнь ведет к деградации молодежи, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который шел бы на пользу. Чтобы молодые люди не заболевали вот этим интернетом, чтобы они не подменяли реальную жизнь только сидением в сети с утра до ночи. <…> Возможности интернетные, сети различные - они должны дополнять реальную жизнь, а не вести к тому, чтобы люди уходили в виртуальную жизнь и жили только виртуальной жизнью. Вот это приведет к деградации", - сказал он Путин.