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Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Путин пообещал проверить информацию о возможных сбоях с прохождением отопительного сезона

Президент подчеркнул, что региональные и федеральные власти докладывали о полной готовности к отопительному сезону

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Информация о возможных сбоях в обеспечении российских регионов углем для прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) будет проверена, так как региональные и федеральные власти докладывали о полной готовности к прохождению ОЗП. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина.

"Несмотря на подорожание [угля], надо было обеспечить соответствующие объемы [закупок], необходимые для своевременного начала отопительного сезона и прохождения осенне-зимнего максимума. То, что уголь подорожал, - это хорошо, но надо было своевременно реагировать на объемы закупок и на работу с компаниями. Поэтому это просто упущение муниципалитетов и регионов. <…> Но сбои возможны, я проверю, где и что происходит", - сказал глава государства.

Президент РФ подчеркнул, что региональные и федеральные власти докладывали о полной готовности к отопительному сезону, добавив, что для снижения цен на уголь на внутреннем рынке существует механизм субсидирования.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
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