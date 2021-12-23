На реставрацию музея-панорамы "Сталинградская битва" понадобится до пяти лет

ВОЛГОГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Комплексные ремонтно-реставрационные работы требуются музею-панораме "Сталинградская битва", они займут от трех до пяти лет, сообщил ТАСС в четверг директор одноименного музея-заповедника, в состав которого входит панорама, Алексей Дементьев.

Президент РФ Владимир Путин после вопроса журналиста на ежегодной пресс-конференции пообещал решить вопрос с федеральной поддержкой реставрации объектов комплекса "Мамаев курган" в Волгограде в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Монумент "Родина-мать" был впервые отреставрирован с момента открытия. Только "Родина-мать" - это не единственный объект, входящий в состав огромного мемориального комплекса, состоящего из десятков объектов культурного наследия, которые также требуют внимания. Есть известный комплекс музея-панорамы "Сталинградская битва", состояние которого тоже неоднократно освещалось. Если по мельнице Гергардта в этом году министерством культуры было принято решение начать работы по сохранению памятника, то по самому комплексу "Панорама", конечно, требуется комплексное проведение ремонтно-реставрационных работ. Нельзя за год это все отремонтировать, это продолжительный период. По-нашему, это где-то от трех до пяти лет", - сказал Алексей Дементьев.

"Мамаев курган" - возвышенность на правом берегу Волги, где происходили ожесточенные бои во время Сталинградской битвы. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил. Реставрация "Родины-матери" началась в 2017 году с замены канатов, которые удерживают бетонный каркас скульптуры, обновления системы пожаротушения и сигнализации. Помимо этого, на мемориале была заменена подсветка, выполнены большие работы по благоустройству прилегающей территории.

Музей-панорама "Сталинградская битва", также входящий в состав одноименного музея-заповедника, расположен на берегу реки Волги. На территории комплекса также находятся памятники истории федерального значения - "Исторический заповедник - руины мельницы Гергардта", "Стена Родимцева", "Дом Павлова", памятник морякам Волжской военной флотилии.