На строительство инфекционной больницы в Бурятии потребуется около 3 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Строительство новой республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ требует около 3 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам в четверг министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

На ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из Бурятии рассказала о плохом состоянии инфекционной больницы, зданию уже 80 лет. По ее словам, необходимо новое здание, республиканские и муниципальные власти работают в этом направлении, участок найден, но сумма для строительства потребуется огромная. Президент пообещал рассмотреть варианты помощи при строительстве инфекционной больницы в Бурятии.

"У нас есть необходимая земля, земельный участок выделен, есть инфраструктура. Ориентировочная проектно-сметная стоимость при мощности на 150 коек - 3 млрд рублей", - сказала Лудупова, добавив, что сейчас средств у региона на проект нет.

Действующее здание 1940 года постройки, по ее словам, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. "Больница не боксирована, нет вентиляции. Особенно новая коронавирусная инфекция показала необходимость строительства новой инфекционной больницы", - отметила министр.

Республиканская клиническая инфекционная больница была открыта более 80 лет назад. В медучреждении оказывается круглосуточная специализированная помощь взрослому и детскому населению города Улан-Удэ и Республики Бурятия. Ежегодно в больницу госпитализируются от 8 тыс. до 10 тыс. больных с различной инфекционной патологией. В состав медучреждения входит 21 структурное подразделение.