Эксперт: заявления Путина об отношениях с США и Европой показали желание договариваться

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Заявления президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции об отношениях с США и Европой отражают желание Москвы договариваться, посыл российского лидера в адрес Запада был сдержанно оптимистичным и конструктивным. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Говоря о характеристике высказываний Путина о Западе - сдержанный оптимизм и миролюбие. В общем и целом он в очередной раз предложил всем как-то суметь договориться, - сказал он. - Там много разных высказываний, разных резкостей, возможно даже, но в целом мне показалось, что есть расчет на конструктивность. Всем, конечно, очевидным образом было сказано про то, что есть вещи, которые для России невозможны, слишком опасны, и она не готова с этой опасностью мириться".

По мнению Быстрицкого, своими заявлениями российский лидер продолжил дискуссию среди ведущих стран мира о будущем международных взаимоотношений, а также подчеркнул озабоченность РФ вопросами собственной безопасности. Собеседник агентства добавил, что, говоря о недопустимости для РФ вступления Украины в НАТО, Путин не выдвигал ультиматумов, однако призвал Запад задуматься. Вместе с тем эксперт указал, что и в украинском вопросе российский президент подчеркнул стремление к мирному урегулированию.

"Здравый смысл, честность, открытые и прямые отношения, стремление найти конструктивное решение без предвзятости - вот эта система координат, о которой говорил президент. В общем, я бы трактовал его высказывание в этом ключе: "Давайте договоримся", - заключил Быстрицкий.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла в этом году в семнадцатый раз. Встреча с журналистами продлилась 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел ответить на вопросы 44 человек представителей медиа.