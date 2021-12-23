Депутат ГД призвала общественные организации участвовать в реставрации памятников

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Государственные и общественные организации, а также предприятия должны принимать участие в реставрации памятников. Такое мнение в четверг высказала ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с федеральной поддержкой реставрации объектов комплекса "Мамаев курган" в Волгограде, отметив, что нужно обратить внимание на состояние памятников - особенно к знаменательным датам.

"Сохранение объектов культурного наследия, памятников - это наш святой долг перед прошлыми поколениями. Как мне кажется, в эту работу должны вовлекаться разные организации - это и государственные организации, муниципальные, общественные организации, предприятия", - заявила Амельченкова, комментируя слова главы государства.

По словам парламентария, также следует уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи и "с самого юного возраста прививать ценности уважения к нашим предкам, тем людям, которые защищали нашу страну".

Кроме того, парламентарий отметила, что движение "Волонтеры Победы" вместе с партией "Единая Россия" несколько лет подряд проводят ежегодные международные субботники по благоустройству памятных мест и воинских захоронений Великой Отечественной войны. "В этом году субботник шел несколько недель и был посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны. Мы вместе с неравнодушными жителями благоустроили более 21 тысячи памятников, к нам присоединилось более 200 тысяч человек", - напомнила она. "Будем продолжать это делать", - подчеркнула политик.