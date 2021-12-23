Хубезов отметил, что здоровье граждан находится в безусловном приоритете у президента РФ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Стремление сохранить жизнь и здоровье людей выступает безусловным приоритетом президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Коллективный иммунитет без преследования за отказ прививаться. Что Путин говорил о ковиде

"Безусловным приоритетом для президента является стремление сохранить жизнь и здоровье людей. Снизить количество смертей от коронавирусной инфекции возможно только двумя путями. Первый, самый простой и самый эффективный - пойти и вакцинироваться", - приводит слова Хубезова пресс-служба фракции "Единая Россия" в четверг.

По его словам, второй вариант можно назвать путем "с надрывом, когда придется разворачивать огромное количество коек, закупать лекарства и кислород, задействовать помощь волонтеров". "Здесь нам потребуется опять героический труд врачей, которые и так смертельно устали", - отметил Хубезов.

Он напомнил, что президент призвал терпеливо объяснять людям необходимость вакцинации. Так, по словам Хубезова, достижение коллективного иммунитета сразу решает все проблемы. "Вздохнет спокойно экономика, врачи вернуться к своей плановой работе, существенно снизится смертность", - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что в ходе пресс-конференции обсуждалась тема модернизации первичного звена, которая, по мнению Хубезова, является самой масштабной реформой за всю историю здравоохранения, включая советский период. "Мы строим большое количество больниц и поликлиник, оснащаем современным оборудованием, закупаем машины скорой помощи и передвижные ФАПы, развернули в регионах программы привлечения необходимых специалистов. Уже в скором времени все это даст положительный результат", - уверен Хубезов.