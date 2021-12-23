{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Хубезов отметил, что здоровье граждан находится в безусловном приоритете у президента РФ

Глава комитета Госдумы по охране здоровья напомнил, что Владимир Путин призвал терпеливо объяснять людям необходимость вакцинации

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Стремление сохранить жизнь и здоровье людей выступает безусловным приоритетом президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

На эту тему
Коллективный иммунитет без преследования за отказ прививаться. Что Путин говорил о ковиде
Коллективный иммунитет без преследования за отказ прививаться.

"Безусловным приоритетом для президента является стремление сохранить жизнь и здоровье людей. Снизить количество смертей от коронавирусной инфекции возможно только двумя путями. Первый, самый простой и самый эффективный - пойти и вакцинироваться", - приводит слова Хубезова пресс-служба фракции "Единая Россия" в четверг.

По его словам, второй вариант можно назвать путем "с надрывом, когда придется разворачивать огромное количество коек, закупать лекарства и кислород, задействовать помощь волонтеров". "Здесь нам потребуется опять героический труд врачей, которые и так смертельно устали", - отметил Хубезов.

Он напомнил, что президент призвал терпеливо объяснять людям необходимость вакцинации. Так, по словам Хубезова, достижение коллективного иммунитета сразу решает все проблемы. "Вздохнет спокойно экономика, врачи вернуться к своей плановой работе, существенно снизится смертность", - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что в ходе пресс-конференции обсуждалась тема модернизации первичного звена, которая, по мнению Хубезова, является самой масштабной реформой за всю историю здравоохранения, включая советский период. "Мы строим большое количество больниц и поликлиник, оснащаем современным оборудованием, закупаем машины скорой помощи и передвижные ФАПы, развернули в регионах программы привлечения необходимых специалистов. Уже в скором времени все это даст положительный результат", - уверен Хубезов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"Пандемия COVID-19Хубезов, Дмитрий Анатольевич
В Родниках Ивановской области завершили ремонт поликлиники для 6 тыс. детей
На проведение работ из регионального бюджета направили 38,7 млн рублей
Читать полностью