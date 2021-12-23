Эксперт: вопросы на пресс-конференции Путина были спонтанными, не прописанными заранее

"Я следил за пресс-конференцией и видел, что возникают самые разные вопросы, в том числе и не самые комплиментарные. Наоборот, вопросы были совершенно естественные. Что люди хотели, то и задавали", - сказал директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вопросы, которые звучали в четверг на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, были в том числе неудобными, спонтанными и явно не заготовленными заранее. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные политологи.

Он привел в пример вопрос о деятелях культуры, у которых возникают проблемы после размещения некоторых фотографий в интернете. "Президент прямо сказал, что размещение фотографии, например, Гиммлера или Гитлера на сайте Бессмертного полка не является самовыражением деятелей культуры, - указал Григорьев. - Было понятно, что этот вопрос не является срежиссированным, он с некоей подковыркой, политически ангажированный".

Политолог также отметил, что некоторые журналисты "пытались чего-то добиться для своего региона". "Понятно, что все эти вещи никто не согласовывает и пресс-конференция выглядит максимально свободной. Слово предоставлялось не каким-то известным проверенным людям, которых знает пресс-секретарь, а президент сам выбирал людей. Естественно, практически всех этих людей он не знал. Были и малоизвестные СМИ, поэтому естественность происходившего носит очевидный характер", - подчеркнул Григорьев.

По его словам, 90 % вопросов касались внутренней политики, а не внешней. "Носили конкретный характер, связанный с конкретными проблемами в регионах, с социальными проблемами", - уточнил Григорьев.

Исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена Булгакова также отметила, что сам ход пресс-конференции снимает любые предположения о ее договорном формате. "Абсолютно точно, это было живое общение. Все сомнения, если они даже могли быть, точно развеялись в первый час конференции, когда вопросы, которые звучали от журналистов, явно имели характер некоей спонтанности и не были заранее известны главе государства", - сказала она.

По словам Булгаковой, сам формат пресс-конференции, в которой принимают участие представители СМИ всего мира, говорит о ее уникальности. "Это не единичная акция, а уже сформировавшийся диалог. Здесь мы отличаемся от других государств не только форматом, а еще и тем, что в ней принимают участие все общемировое журналистское сообщество, и иностранные СМИ, и СМИ, которые признаны иноагентами: их никто не ограничивает, они на равных участвуют в пресс-конференциях", - сказала Булгакова.

О пресс-конференции

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая прошла в этом году в семнадцатый раз, завершилась около 16:08 мск.

Мероприятие началось в 12:12 по столичному времени. Таким образом, встреча продлилась 3 часа 56 минут.

За это время глава государства успел ответить на вопросы 44 человек, которые затрагивали как внутрироссийские, так и международные темы. Аккредитацию на пресс-конференцию получили корреспонденты телеканала "Дождь" и издания "Медуза", признанных в России СМИ-иноагентами.