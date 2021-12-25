Коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Альберта Лиханова

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Писатель и общественный деятель Альберт Лиханов, который умер в субботу, посвятил жизнь благородной миссии по поддержке детей-сирот, его самые светлые и сильные произведения связаны с темой юности. Такое мнение высказали ТАСС коллеги и друзья автора.

Лиханов ушел из жизни в возрасте 86 лет. "С Альбертом Анатольевичем нас связывали долгие годы дружбы и при этом я испытывал чувство безмерного уважения к человеку, посвятившему свою жизнь фантастически благородной миссии: созданию детского фонда и поддержки детей-сирот. Все его творчество, пропитанное воспоминаниями о послевоенном детстве, удивительным образом сочеталось с великой подвижнической деятельностью", - сказал ТАСС экс-глава Роспечати, заместитель гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти холдинга USM Михаил Сеславинский.

Он отметил, что глубокое впечатление произвела на него в детстве повесть Лиханова "Чистые камушки". "Я благодарен судьбе за то, что она свела нас впоследствии в гуманитарной сфере. Альберт Анатольевич - великий пассионарий нашей эпохи, имя которого мы никогда не забудем", - добавил собеседник агентства.

Главред журнала "Юность" Сергей Шаргунов, который близко общался с писателем, подчеркнул, что Лиханов на протяжении всей жизни защищал детей, особенно сирот. "Фонд, который создал Альберт Анатольевич, помог бесконечному количеству детишек. Он был благороднейшим человеком и настоящим патриотом нашей страны. Наверное, самая лучшая и искренняя литература связана с начальным периодом жизни, и к этой части жизни - к детству и юности - он возвращался снова и снова в своей литературе. Скорблю и соболезную его родным", - сказал Шаргунов.

Творческий путь Лиханова начинался в "Юности", где опубликовали его дебютную повесть "Шагреневая кожа". По словам Шаргунова, новое произведение автора, написанное специально для журнала, появилось в только что опубликованном номере.

Соболезнования близким также выразил Российский детский фонд, который был создан по инициативе Лиханова. "Не стало выдающегося человека, который всю свою жизнь посвятил горячо любимой России, верно служа детству и слову. <…> Человеческий, писательский и гражданский подвиг Альберта Анатольевича беспримерен. Он проповедовал гуманистические ценности - как писательским словом, так и делом, являясь инициатором создания и на протяжении 34 лет бессменным руководителем Российского детского фонда, первой и крупнейшей благотворительной организации в нашей стране, а также руководителем созданного в 2020 году по указу президента России фонда защиты детей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда.

"Завершилась история великой советской детской литературы"

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что история советской детской литературы завершилась с уходом из жизни Лиханова.

"Со смертью Альберта Лиханова навсегда завершилась история великой советской детской литературы. "Мой генерал", "Магазин ненаглядных пособий", "Детская библиотека", "Чистые камушки" - по сей день я помню его книги, читанные и перечитанные в детстве, хотя прошло уже без малого 40 лет. Именно на таких добрых и очень чистых книгах и должна формироваться система ценностей ребенка", - написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, при всех изъянах и недостатках СССР в советской детской литературе существовала беспрецедентная система господдержки эстетического воспитания подрастающего поколения. "Детские журналы, газеты, театры, киностудии, издательства. И, конечно, детская литература, не имевшая и не имеющая, увы, аналогов. Десятки прекрасных, непохожих друг на друга писателей и поэтов, пишущих для детской аудитории", - отметил он.

"Увы, [Владислав] Крапивин и Лиханов - были последним из этой легендарной когорты. С их уходом навсегда перевернута страница великой - без преувеличения! - советской детской литературы. Но до тех пор, пока наши дети будут читать эти книги - она все равно будет жить", - подчеркнул Хинштейн.