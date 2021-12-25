Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Альберта Лиханова

МИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким писателя, председателя Российского детского фонда, президента Международной ассоциации детских фондов Альберта Лиханова, отметив, что ушел талантливый ученый, педагог и неравнодушный человек.

"Примите искренние соболезнования в связи со смертью известного писателя и общественного деятеля Альберта Анатольевича Лиханова, - говорится в соболезновании, опубликованном в субботу пресс-службой белорусского лидера. - Ушел талантливый ученый и педагог, уникальный литератор и неравнодушный человек, который всю свою жизнь посвятил просвещению, благотворительности и защите детства".

Глава государства подчеркнул, что Лиханов был искренним другом Белоруссии, внес неоценимый вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между народами двух стран.

Писатель и общественный деятель Альберт Лиханов умер на 87-м году жизни, сообщила Общественная палата РФ.