Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Российские специалисты в этой области - одни из лучших в мире, подчеркнул президент

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские спасатели по уровню профессионализма, опыту, скорости и качеству решения сложнейших задач являются одними из лучших в мире. Такую оценку их работе президент РФ Владимир Путин озвучил в видеообращении по случаю профессионального праздника.

"Хочу подчеркнуть: по уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших, экстраординарных задач наши спасатели - среди лучших", - сказал глава государства. Путин отметил, что работники российской спасательной службы задают стандарты, которые служат ориентиром для их коллег во всем мире. "Россия по праву гордится вами", - заверил он. Жители страны, продолжил президент, точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время дня и ночи. Они уверены, что спасатели задействуют все резервы, все доступные силы и средства, технику и личный состав, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу, и будут бороться за каждого человека, даже ценой собственной жизни, подытожил Путин. О задачах МЧС

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Путин также высоко оценил важность труда спасателей. "Хочу поблагодарить за нелегкую, напряженную, рискованную службу, за то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете огромный массив задач, которые возложены на МЧС России. Все они крайне ответственны, важны, значимы для граждан, для нашего общества и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей", - сказал Путин. Он напомнил, что в текущем году подразделения МЧС боролись с последствиями паводков, спасали от огня населенные пункты во многих регионах России, решали задачи по борьбе с эпидемией коронавируса. "Особо отмечу и то, что специалисты министерства в рамках российских гуманитарных миссий за рубежом активно и профессионально работали в Афганистане, Сирии, других странах, доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, в Мозамбик, Индию и Южно-Африканскую республику", - добавил президент. Он также поздравил спасателей с наступающим Новым годом и пожелал им счастья и здоровья, а также успехов в благородной и востребованной службе. О погибших спасателях Президент уверен, что самоотверженность погибших спасателей навсегда останется в памяти и будет примером для молодых сотрудников МЧС. "Наши товарищи, которые, исполняя свой долг, пожертвовали собой ради других, навечно останутся рядом с нами в почетных списках лучших бойцов МЧС", - заявил глава государства. Среди погибших героев Путин назвал "мужественных, бесстрашных горноспасателей, погибших на шахте "Листвяжная", и министра, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева".

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