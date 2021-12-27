Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские спасатели по уровню профессионализма, опыту, скорости и качеству решения сложнейших задач являются одними из лучших в мире. Такую оценку их работе президент РФ Владимир Путин озвучил в видеообращении по случаю профессионального праздника.
"Хочу подчеркнуть: по уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших, экстраординарных задач наши спасатели - среди лучших", - сказал глава государства.
Путин отметил, что работники российской спасательной службы задают стандарты, которые служат ориентиром для их коллег во всем мире. "Россия по праву гордится вами", - заверил он.
Жители страны, продолжил президент, точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время дня и ночи. Они уверены, что спасатели задействуют все резервы, все доступные силы и средства, технику и личный состав, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу, и будут бороться за каждого человека, даже ценой собственной жизни, подытожил Путин.
О задачах МЧС
Путин также высоко оценил важность труда спасателей.
"Хочу поблагодарить за нелегкую, напряженную, рискованную службу, за то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете огромный массив задач, которые возложены на МЧС России. Все они крайне ответственны, важны, значимы для граждан, для нашего общества и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей", - сказал Путин.
Он напомнил, что в текущем году подразделения МЧС боролись с последствиями паводков, спасали от огня населенные пункты во многих регионах России, решали задачи по борьбе с эпидемией коронавируса.
"Особо отмечу и то, что специалисты министерства в рамках российских гуманитарных миссий за рубежом активно и профессионально работали в Афганистане, Сирии, других странах, доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, в Мозамбик, Индию и Южно-Африканскую республику", - добавил президент.
Он также поздравил спасателей с наступающим Новым годом и пожелал им счастья и здоровья, а также успехов в благородной и востребованной службе.
О погибших спасателях
Президент уверен, что самоотверженность погибших спасателей навсегда останется в памяти и будет примером для молодых сотрудников МЧС.
"Наши товарищи, которые, исполняя свой долг, пожертвовали собой ради других, навечно останутся рядом с нами в почетных списках лучших бойцов МЧС", - заявил глава государства.
Среди погибших героев Путин назвал "мужественных, бесстрашных горноспасателей, погибших на шахте "Листвяжная", и министра, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева".
25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошел взрыв метана, что стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей, которые пошли на помощь шахтерам. Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Президент присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.
"Уверен, что российские спасатели всегда будут чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного, преданного служения своей стране и народу", - подчеркнул глава государства. По его мнению, "это надежная основа для кадрового укрепления ведомства, для всесторонней профессиональной подготовки и дальнейшего роста молодых сотрудников, которые испытывают глубокое, искреннее уважение к заслуженным ветеранам-спасателям, тем, кто стоял у истоков современной системы МЧС России". "Их личный вклад в ее становление и развитие достоин высокой оценки и признательности", - указал Путин.
27 декабря в России отмечается День спасателя. В этот день 31 год назад в стране была создана совершенно новая служба - Российский корпус спасателей.