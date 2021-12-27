Процедуру получения гражданства России жителями Южной Осетии определят в начале 2022 года

ЦХИНВАЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Процедура получения гражданства РФ жителями Южной Осетии будет определена в начале 2022 года после ратификации соответствующего соглашения российской стороной. Об этом сообщил в понедельник в ходе пресс-конференции президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Соглашение ратифицировано, мы ждем его ратификации в Госдуме и Совете Федерации, думаю, что дело не заставит себя ждать. <...>. Как только мы обменяемся нотами, сразу обозначим технические моменты. Думаю, что в январе мы уже точно будем знать, какие необходимо сделать шаги человеку, чтобы получить российское гражданство", - сказал Бибилов.

Он подчеркнул, что вопрос о двойном гражданстве и упрощенном порядке получения гражданства РФ очень важен для жителей Южной Осетии.

"Мы к этому шли долго, и могу сказать, что процедура по подготовке соглашения не затянулась. Мы должны понимать, что есть много вопросов, которые необходимо согласовывать между ведомствами, и это согласование, без сомнения, занимает определенное время. <…> Эти решения направлены на то, чтобы народ Южной Осетии имел возможность двигаться своим путем. И если гражданин Южной Осетии хочет приобрести гражданство РФ, то эти возможности у него открываются", - отметил президент Южной Осетии.

1 декабря парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение с Российской Федерацией, позволяющее гражданам республики получать российское гражданство в упрощенном порядке и обеспечивающее им дополнительные социальные гарантии. Ранее Бибилов сообщал ТАСС, что республика шла к подписанию соглашения с РФ о двойном гражданстве с 2008 года - с момента признания Южной Осетии Российской Федерацией. Он уточнял, что это соглашение облегчит жизнь граждан республики, позволит обеспечить их социальной защитой, а также даст возможность получения российских пенсий.

О соглашении

В начале августа президент РФ Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и об упрощенном порядке получения гражданства России гражданами республики.

В тексте соглашения поясняется, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны. Россия предоставляет гражданам Южной Осетии (на момент признания республики 26 августа 2008 года), достигшим совершеннолетия, право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. При этом условия приема в гражданство, порядок подачи заявлений о приеме, перечень предоставляемых документов и порядок рассмотрения заявлений устанавливаются президентом России.

Отмечается также, что лица, состоящие в гражданстве обеих сторон, пользуются правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают. При этом любая сторона имеет право предоставлять таким лицам права и льготы, даже если они проживают на территории другой стороны. Стороны также предоставляют друг другу по запросу информацию о приобретении лицами, имеющими двойное гражданство, гражданства третьего государства.

Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Оно действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую по официальным каналам за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода.