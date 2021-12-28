Председатель ОБСЕ считает ликвидацию "Мемориала" потерей источника знаний об истории

СТОКГОЛЬМ, 28 декабря. /ТАСС/. Председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде считает, что ликвидация Международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) приведет к тому, что жители РФ потеряют важные источники знания о своей истории.

"Верховный суд закрыл известную правозащитную организацию "Мемориал" в Москве и завершил годы документирования советских репрессий. В Карелии продлен приговор Юрию Дмитриеву из "Мемориала". Трагическое развитие [событий]. Значит, россияне потеряют важные источники знаний о своей истории", - выразила она свое мнение в Twitter во вторник.

Верховный суд РФ во вторник удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Решением суда будут ликвидированы все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах. Адвокат Мария Эйсмонт сообщила ТАСС о планах обжаловать решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.