Глава СПЧ считает приговор студенту, осквернившему портрет ветерана, слишком жестоким

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает приговор студенту, осквернившему портрет ветерана Великой Отечественной войны, слишком жестоким.

"В судопроизводстве стал нарушаться баланс между тяжестью преступлений и наказанием. Надо было дать ему месяц обязательных работ - горшки выносить, например, а тут четыре года колонии. Это перебор. И у нас сейчас есть такая разбалансированность - за убийство могут дать пять лет, за то, что помочился не туда, - четыре года", - сказал Фадеев в ходе общения с журналистами, комментируя дело 19-летнего Матвея Юферова.

Ранее Мосгорсуд приговорил к четырем годам лишения свободы студента Российского государственного гуманитарного университета Матвея Юферова за осквернение изображения ветерана Великой Отечественной войны в столичном районе Измайлово. Ночью 25 ноября молодой человек справил нужду на портрет ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в парке в столичном районе Измайлово. Видеозапись этого он выложил в интернет, а потом удалил. Было возбуждено уголовное дело. Молодой человек пытался скрыться - он уехал в Петербург, где и был задержан.