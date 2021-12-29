В Воронежской области план по вакцинации от COVID-19 выполнили более чем на 80%

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Прививки от коронавируса в Воронежской области сделали 1 262 316 жителей, среди них двумя дозами вакцинировались 1 214 846 человек, что составляет 80,1% от плана вакцинации взрослого населения региона. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Воронежской области.

"Число привитых от коронавируса жителей региона [составляет] 1 262 316, в том числе двукратно 1 214 846", - сообщила она.

В Воронежской области планировалось привить 80% взрослого населения регионе, или 1 516 376 человек. Для некоторых жителей региона введена обязательная вакцинация, в том числе для работников здравоохранения, образования, общественного транспорта, сферы обслуживания, ЖКХ и других отраслей. Как уточняется в сообщении, ревакцинацию прошли 190 725 человек.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 193 564 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровели 149 445 человек, 10 203 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. В регионе введена система ковид-сертификатов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев, на входе проводится измерение температуры.