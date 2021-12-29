В Набережных Челнах заселили восстановленный после взрыва газа дом

КАЗАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Заселение жильцов в восстановленный дом, где в октябре произошел взрыв, состоялось в Набережных Челнах. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

"В Набережных Челнах завершился ремонт дома 48/20, пострадавшего от взрыва бытового газа. Сегодня состоялось его заселение", - говорится в сообщении.

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что дом удалось восстановить в короткие сроки. "Все знают, какая трагедия произошла 25 октября. Мы постарались сделать все, чтобы в очень короткое время привести в порядок жилье, чтобы к Новому году люди смогли вернуться в свои квартиры. Нам это удалось", - приводятся слова мэра.

Он также сообщил, что погибшего предполагаемого виновника взрыва похоронят в Набережных Челнах. "Завтра мы его доставим в Набережные Челны. У него нет ни родных, ни близких. Он здесь трудился, городу посвятил свою жизнь. Мы сделаем все по-людски. Похороним, предадим его земле", - сказал мэр.