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Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах

В Набережных Челнах заселили восстановленный после взрыва газа дом

По словам мэра города Наиля Магдеева, дом удалось восстановить в короткие сроки

КАЗАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Заселение жильцов в восстановленный дом, где в октябре произошел взрыв, состоялось в Набережных Челнах. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

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"В Набережных Челнах завершился ремонт дома 48/20, пострадавшего от взрыва бытового газа. Сегодня состоялось его заселение", - говорится в сообщении.

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что дом удалось восстановить в короткие сроки. "Все знают, какая трагедия произошла 25 октября. Мы постарались сделать все, чтобы в очень короткое время привести в порядок жилье, чтобы к Новому году люди смогли вернуться в свои квартиры. Нам это удалось", - приводятся слова мэра.

Он также сообщил, что погибшего предполагаемого виновника взрыва похоронят в Набережных Челнах. "Завтра мы его доставим в Набережные Челны. У него нет ни родных, ни близких. Он здесь трудился, городу посвятил свою жизнь. Мы сделаем все по-людски. Похороним, предадим его земле", - сказал мэр.

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РоссияТатарстанВзрыв в жилом доме в Набережных Челнах
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