Глава Минстроя исполнит желание мальчика, мечтающего увидеть панду

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин исполнит новогоднее желание Андрея Кулиева из Севастополя, который мечтает увидеть панду, в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Приглашаем на встречу с пандой. Министерство строительства вместе с коллективом эту встречу организует", - сказал Файзуллин.

В пресс-службе добавили, что мальчик скоро приедет в Московский зоопарк, где и будет исполнено его новогоднее желание.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в ней принимает президент РФ Владимир Путин.